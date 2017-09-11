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Новости
11.09.2017 09:03

Владимирцы выберут «Народного участкового - 2017»
Сегодня стартует ежегодный Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый - 2017».
Он пройдет в три этапа. Первый этап состоится в районах Владимирской области в форме онлайн-голосования. Подробная информация об участниках размещена на официальном сайте регионального УМВД России.
20 сентября будет подведён итог первого этапа конкурса. Участковые уполномоченные полиции, набравшие максимальное количество голосов, примут участие во втором этапе, онлайн-голосование которого пройдет с 7 по 16 октября.
Заключительный третий этап конкурса пройдет с 1 по 10 ноября текущего года на федеральном уровне. В финальном этапе примут участие по 1 участковому от каждого субъекта Российской Федерации.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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