Владимирское «Торпедо» поднялось на третью строчку

Владимирское «Торпедо» на домашнем поле разгромило коломенский коллектив. В первом тайме отличились Сергей Шалин, Сергей Дрягин и Алексей Баев. Финальную точку поставил Илья Зинин. Итог встреч — 4:1 в пользу черно-белых.

Таким образом, после крупной победы владимирцы поднимаются на третью строчку в турнирной таблице. В активе команды — 14 очков.

Следующий матч состоится 16 сентября. Соперником наших футболистов станет команда «Чертаново» из Москвы. Начало встречи в 16 часов.

Автор: Владимирская служба новостей