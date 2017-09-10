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Новости
10.09.2017 13:58

Владимирское «Торпедо» поднялось на третью строчку
Владимирское «Торпедо» на домашнем поле разгромило коломенский коллектив. В первом тайме отличились Сергей Шалин, Сергей Дрягин и Алексей Баев. Финальную точку поставил Илья Зинин. Итог встреч — 4:1 в пользу черно-белых.
Таким образом, после крупной победы владимирцы поднимаются на третью строчку в турнирной таблице. В активе команды — 14 очков. 
Следующий матч состоится 16 сентября. Соперником наших футболистов станет команда «Чертаново» из Москвы. Начало встречи в 16 часов. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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