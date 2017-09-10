В Камешково появится несколько промышленных предприятий

В городе Камешково появится несколько промышленных предприятий. На днях стройплощадки посетили представители Фонда развития моногородов, департамента строительства и архитектуры областной администрации и Корпорации развития Владимирской области.

Первым объектом стала территория ООО «Власта». Строительство площадки планируется закончить к концу этого года, предварительные запуски производства намечены на начало следующего. Главная цель – построить убойный цех и перерабатывать привозную птицу. Затем – возвести цех по подращиванию и выращиванию молодняка, включить в производство свою индейку. Уже заключены договоры на поставки, стал ясен объём сырья, который предстоит перерабатывать. В планах – подыскать новую площадку под помётохранилище. Территорию выберут далеко от населенных пунктов, чтобы жителей не тревожил неприятный запах.

В НПО «Вояж» экспертам продемонстрировали новый строящийся цех: предприятие растёт, количество задач, которые необходимо решать, увеличивается. Гостей провели и по основному цеху, где показали продукцию объединения, рассказали о планах.

Делегация побывала и в камешковском индустриальном парке. Первым предприятием, которое в скором времени начнёт здесь работать, стало ООО «Прод-инвест». Экспертам показали помещения в выстроенном здании. Там осталось завершить установку некоторых элементов оборудования в помещении, где будут сушиться колбасы, и дождаться итальянских специалистов, которые приедут в середине сентября. Именно тогда на предприятие впервые завезут фарш, а после будет выпущена первая партия колбас.

Затем делегация посетила новые объекты инфраструктуры города – водозабор и очистные сооружения. Последней точкой маршрута стало ОАО «КаМЗ», где гостям рассказали о строительстве нового сборочного цеха в рамках инвестиционного проекта.

По итогам поездки гости отметили, что строительство объектов и деятельность инвесторов проходит в соответствии с планом и в рамках соглашения между Фондом развития моногородов и администрацией Владимирской области.





Автор: Владимирская служба новостей