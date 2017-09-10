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Новости
10.09.2017 13:44

В Курлово приводят в порядок придомовые территории и сквер
В Курлово Гусь-Хрустального района продолжается работа по реализации муниципальной программы благоустройства территории города в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В городе приводятся в порядок четыре придомовые территории. Там отремонтируют проезжие части дворов, заасфальтируют тротуарные дорожки и автомобильные стоянки. Предусмотрены также монтаж скамеек и урн около подъездов и организация уличного освещения с установкой новых светильников на фасадах зданий. 
Кроме того, в центре Курлово будет благоустроен сквер. Открытие обновленного объекта с обустроенной площадкой для отдыха, с красивой зелёной территорией, запланировано на середину сентября. А в следующем году здесь же, напротив сквера, будет приведена в порядок детская площадка с игровым и спортивным комплексами.
В администрации Гусь-Хрустального района сообщили, что благодаря конструктивному взаимодействию населения и местной власти, в парке за Домом культуры проведены работы по восстановлению танцевальной площадки. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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