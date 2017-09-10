Владимирская область готова к зиме на 93%

Владимирская область готова к зиме на 93%. Об этом сообщила вице-губернатор Лидия Смолина. Из почти 1,5 тысяч котельных готовы 1261. В ряде территорий достигнута 100-процентая готовность. Среди лидеров — город Гусь-Хрустальный, Селивановский и Юрьев-Польский районы.

Директор департамента ЖКХ Глеб Серёгин привёл цифры: к осенне-зимнему периоду жилищный фонд региона готов на 97 процентов, тепловые сети — на 92 процента, водопроводные сети и водопроводные насосные станции — на 93 процента, канализационные сети — на 91 процент, электрические сети на 95 процентов, водозаборные сооружения и канализационные насосные станции — на 94 процента, очистные сооружения — на 89 процентов.

На подготовку к предстоящему отопительному сезону направлено почти 2 млрд. рублей. На эти средства производится капитальный ремонт, модернизация и строительство объектов ЖКХ, приобретение топлива и формирование аварийных запасов материально-технических ресурсов.

Автор: Владимирская служба новостей