Солист группы «Рекорд оркестр» прошел слепое прослушивание в «Голосе»

Солист известной владимирской группы «Рекорд оркестр» Тимофей Копылов успешно прошел слепое прослушивание в популярном музыкальном проекте «Голос». Для своего выступления он выбрал песню «Чай Шукария», в которой прослеживаются цыганские и балканские мотивы. Повернулся к нашему земляку только Леонид Агутин, чему исполнитель был несказанно рад, ведь именно к нему он и хотел попасть.

Сейчас Тимофей готовится ко второму этапу конкурса «Поединки». Какая будет песня и кто будет соперником пока не известно.









Автор: Владимирская служба новостей