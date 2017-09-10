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10.09.2017 13:03
Солист группы «Рекорд оркестр» прошел слепое прослушивание в «Голосе»
Солист известной владимирской группы «Рекорд оркестр» Тимофей Копылов успешно прошел слепое прослушивание в популярном музыкальном проекте «Голос». Для своего выступления он выбрал песню «Чай Шукария», в которой прослеживаются цыганские и балканские мотивы. Повернулся к нашему земляку только Леонид Агутин, чему исполнитель был несказанно рад, ведь именно к нему он и хотел попасть.
Сейчас Тимофей готовится ко второму этапу конкурса «Поединки». Какая будет песня и кто будет соперником пока не известно.
Автор: Владимирская служба новостей