«ВладПродЭкспо» познакомит со вкусными новинками

Шестнадцатая межрегиональная выставка «ВладПродЭкспо» пройдет на этой неделе во владимирском Экспоцентре. Ее организаторами по традиции выступают администрация и Торгово-промышленная палата региона. Свою продукцию представят более 100 компаний из 24 регионов России и Республики Беларусь. География регионов обширна: Владимирская и Московская области, Красноярск, Саратов, Саранск, Екатеринбург, Курск, Тула, Кострома, Ярославль, Воронеж, Киров, Брянск и другие.

На выставке можно будет приобрести качественные продукты питания – мясные и рыбные деликатесы, фермерские сыры, соленья, молочные продукты, мед, сладости и хлебобулочные изделия, а также садовый инвентарь, удобрения, товары для дома и дачи.

На открытой площадке развернется настоящий цветник. Там предприниматели представят рассаду цветов, саженцы декоративных и плодово-ягодных деревьев и кустарников.

Также в этом году работу «ВладПродЭкспо» сопровождает и насыщенная деловая программа. Сразу после церемонии открытия будет дан старт конкурсу качества продукции участников выставки, в ходе которого определят товары наивысшего качества.

Выставка пройдет с 13 по 16 сентября в Экспоцентре на Батурина, 35





Режим работы:

13-15 сентября: с 10.00 до 18.00

16 сентября: с 10.00 до 15.00

Автор: Владимирская служба новостей