6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
11.09.2017 08:43

«ВладПродЭкспо» познакомит со вкусными новинками
Шестнадцатая межрегиональная выставка «ВладПродЭкспо» пройдет на этой неделе во владимирском Экспоцентре. Ее организаторами по традиции выступают администрация и Торгово-промышленная палата региона. Свою продукцию представят  более 100 компаний из 24 регионов России и Республики Беларусь. География регионов обширна: Владимирская и Московская области, Красноярск, Саратов, Саранск, Екатеринбург, Курск, Тула, Кострома, Ярославль, Воронеж, Киров, Брянск и другие.
На выставке можно будет приобрести  качественные продукты питания – мясные и рыбные деликатесы, фермерские сыры, соленья, молочные продукты, мед, сладости и хлебобулочные изделия, а также садовый инвентарь, удобрения, товары для дома и дачи. 
На открытой площадке развернется настоящий цветник. Там предприниматели представят рассаду цветов, саженцы декоративных и плодово-ягодных деревьев и кустарников. 
Также  в этом году работу «ВладПродЭкспо» сопровождает и насыщенная деловая программа. Сразу после церемонии открытия будет дан старт конкурсу качества продукции участников выставки, в ходе которого определят товары наивысшего качества. 
Выставка пройдет с 13 по 16 сентября в Экспоцентре на Батурина, 35

Режим работы:
13-15 сентября: с 10.00 до 18.00 
16 сентября: с 10.00 до 15.00

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт