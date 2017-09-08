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Новости
08.09.2017 15:35

10 сентября - выборы в органы местного самоуправления
До единого дня голосования осталось два дня. 10 сентября в регионе состоятся выборы в органы местного самоуправления. Всего пройдет 34 избирательные кампании, будет замещаться 201 мандат. 
Во Владимире пройдут дополнительные выборы депутатов местного Совета. Напомним, претендентов на единственный депутатский мандат - семь человек.  Это единорос Николай Голенкевич, коммунист Вадим Серебров, либерал-демократ Кирилл Большаков, от «Справедливой России» - Валерий Беляков, «Яблоко» представляет Илья Косыгин, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» идёт Александр Шаров и самовыдвиженец Александр Проскурин.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Политика
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