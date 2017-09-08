За прошедшую неделю во Владимирской области по поводу укусов клещей за медпомощью обратилось около 50 человек, среди них 18 детей. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, больше всего пострадавших было в городе Владимир, Муромском, Меленковском и Собинском районах. Лабораторно было исследовано около 40 клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен.
Всего же с середины марта за медицинской помощью обратилось около 2,5 тысяч человек.
Напоминаем, что соблюдение мер профилактики при выходе на природу, обращение за медицинской помощью в случае присасывания клеща, вовремя начатое лечение поможет предотвратить развитие инфекций, передающихся клещами.
Для защиты от нападения клещей рекомендуется также пользоваться специальными аэрозолями. Покупать их лучше всего в аптеке и перед применением внимательно изучить инструкцию. Помните, что некоторые аэрозоли нельзя распылять на кожу.
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