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Новости
08.09.2017 12:11

В 2018 году в регионе будет создан Центр государственной кадастровой оценки
С этого года вступил в силу федеральный закон, регламентирующий новый порядок проведения кадастровой оценки. Переходный период установлен до 2020 года. Если раньше кадастровая оценка могла проводиться по решению как субъекта Российской Федерации, так и органа местного самоуправления, то по новому закону, заказать оценку может только уполномоченный орган государственной власти региона, он же и будет утверждать её результаты. В нашей области такую организацию - государственное бюджетное учреждение «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» - планируется создать в 2018 году. Его работа будет проводиться не дистанционно, заочно, как раньше: оценщики будут выезжать на объекты. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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