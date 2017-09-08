В 2018 году в регионе будет создан Центр государственной кадастровой оценки

С этого года вступил в силу федеральный закон, регламентирующий новый порядок проведения кадастровой оценки. Переходный период установлен до 2020 года. Если раньше кадастровая оценка могла проводиться по решению как субъекта Российской Федерации, так и органа местного самоуправления, то по новому закону, заказать оценку может только уполномоченный орган государственной власти региона, он же и будет утверждать её результаты. В нашей области такую организацию - государственное бюджетное учреждение «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» - планируется создать в 2018 году. Его работа будет проводиться не дистанционно, заочно, как раньше: оценщики будут выезжать на объекты.

Автор: Владимирская служба новостей