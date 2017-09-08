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Новости
08.09.2017 12:04

Неиспользуемые земли будут отбирать
С нынешнего года земли сельхозназначения будут изыматься, если они не используются в течение трех лет. Ранее этот срок составлял — пять лет. Об этом рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Александр Сердюков. 
Также пересмотрен порядок проведения торгов на такую землю. Участок выставляется на торги после признания его судом неиспользуемым. В случае, если торги не состоялись трижды, приобрести его имеют право органы местного самоуправления. Если и орган местного самоуправления это право не реализует, участок обязана купить область. Затем совместно с департаментом сельского хозяйства и продовольствия земельный участок приводится в надлежащее состояние, и уже после этого - подбирается инвестор для вовлечение земли в оборот.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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