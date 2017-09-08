С начала года землю получили 197 многодетных семей

На 1 августа 2017 года на учёт для получения земельных участков в 33 регионе поставлено 2753 семьи, имеющих троих и более детей, из них более 80 процентов землю уже получили. Об этом сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений Александр Сердюков. При этом цифра неуклонно растёт. Если с 2011 по 2013 годы в области было предоставлено всего 512 участков, то с 2014 года – 1785. Только с начала текущего года землю получили 197 семей.

Руководитель департамента напомнил об основных критериях, установленных в отношении семей-получателей земельных участков: родители — родные или приёмные — должны являться гражданами России, иметь как минимум троих несовершеннолетних детей, постоянно проживать на территории области не менее трёх лет. Кроме того, семья должна нуждаться в жилье. Последний критерий является наиболее частым для отказа в предоставлении участка. Нуждающимися в жилых помещениях признаются собственники или наниматели жилья, если на каждого члена семьи приходится меньше квадратных метров, чем по учётной норме, устанавливаемой самостоятельно органами местного самоуправления. К примеру, на территории города Владимира - это 12, а в Петушках - 10 квадратных метров.

Условие о нуждаемости в жилых помещениях не применяется к семьям, где воспитывается 8 и более детей, а также к тем, где родилась тройня. Но и это еще не всё: если многодетная семья не претендует на бесплатный участок, при соблюдении установленной процедуры, она может взять его в аренду на срок 20 лет – за символические 10 рублей в год.

Автор: Владимирская служба новостей