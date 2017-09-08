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Новости
08.09.2017 11:33

Откупиться не вышло
Перед судом во Владимире предстанет 21-летний местный житель. Молодого человека обвиняют в даче взятки сотруднику полиции. По данным следствия, 28 июля владимирца доставили в отделение. При досмотре у него обнаружили 10 граммов гашиша, а также денежные средства.
Желая избежать наказания, молодой человек предложил полицейскому взятку в размере 16 тысяч. Сотрудник от денег отказался и сообщил о данном факте в дежурную часть. 
Сейчас дело направлено в суд. 
Также известно, что владимирец устроился на работу и проходит лечение от пагубной зависимости. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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