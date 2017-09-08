Откупиться не вышло

Перед судом во Владимире предстанет 21-летний местный житель. Молодого человека обвиняют в даче взятки сотруднику полиции. По данным следствия, 28 июля владимирца доставили в отделение. При досмотре у него обнаружили 10 граммов гашиша, а также денежные средства.

Желая избежать наказания, молодой человек предложил полицейскому взятку в размере 16 тысяч. Сотрудник от денег отказался и сообщил о данном факте в дежурную часть.

Сейчас дело направлено в суд.

Также известно, что владимирец устроился на работу и проходит лечение от пагубной зависимости.





Автор: Владимирская служба новостей