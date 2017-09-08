В Суздале обсудят вопросы развития гастрономического туризма

Сегодня в Суздале в рамках Второго фестиваля «Медовуха Фест» в гостиничном комплексе «Пушкарская Слобода» пройдет «круглый стол» на тему «Актуальные вопросы развития гастрономического туризма. Формирование гастрономической карты России».

В дискуссии примут участие заместитель Губернатора Михаил Колков, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, президент международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман и другие эксперты туристического, ресторанного и гастрономического бизнес сообщества.

Ключевой задачей мероприятия является объединение усилий для решения вопросов развития туристической отрасли и привлечения внимания властей к гастрономическому туризму как неотъемлемой части событийного туризма в России. Также в рамках «круглого стола» эксперты обсудят вопросы, связанные с повышением инвестиционной и деловой активности местного населения, с формированием позитивного имиджа региона и привлечением новых туристов.

Автор: Владимирская служба новостей