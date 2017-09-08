Команда Гусь-Хрустального привезла награды Всероссийского фестиваля дворового спорта

Представители Владимирской области успешно выступили на Всероссийском фестивале дворового спорта, который прошел в Ярославле. На него съехались около 400 подростков из 19 регионов страны. Ребята соревновались в 7 видах спорта: в баскетболе (3х3), волейболе, легкой атлетике, мини-футболе (футзале), силовой гимнастике (отжимания и подтягивания, перетягивание каната).

Представлявшая наш регион сборная команда города Гусь-Хрустальный показала достойные результаты, одержав победу в мини-футболе и в силовой гимнастике (отжимания и подтягивания). Также команда Владимирской области заняла третье место в перетягивании каната.

Автор: Владимирская служба новостей