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Новости
08.09.2017 10:14

Команда Гусь-Хрустального привезла награды Всероссийского фестиваля дворового спорта
Представители Владимирской области успешно выступили на Всероссийском фестивале дворового спорта, который прошел в Ярославле. На него съехались около 400 подростков из 19 регионов страны. Ребята соревновались в 7 видах спорта: в баскетболе (3х3), волейболе, легкой атлетике, мини-футболе (футзале), силовой гимнастике (отжимания и подтягивания, перетягивание каната). 
Представлявшая наш регион сборная команда города Гусь-Хрустальный показала достойные результаты, одержав победу в мини-футболе и в силовой гимнастике (отжимания и подтягивания). Также команда Владимирской области заняла третье место в перетягивании каната.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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