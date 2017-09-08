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Новости
08.09.2017 10:01

Пенсии в 2017 году решено увеличить на 4,5%
Пенсии в 2017 году решено увеличить на 4,5% - это будет выше уровня прогнозируемой инфляции. В реальном выражении рост составит 600 рублей при средней пенсии по стране в 13 тысяч 700 рублей. Об этом председатель правления Пенсионного фонда Антон Дроздов доложил премьеру Дмитрию Медведеву. Кроме того, из федерального бюджета дополнительно выделять 100 млрд рублей, пишет mk.ru. Деньги направят на доведение пенсий до прожиточного минимума почти 4 миллионов граждан.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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