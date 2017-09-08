Именинники смогут путешествовать на "Сапсане" со скидкой 50%

По просьбам пассажиров поездов "Сапсан" с 5 сентября возобновилось действие тарифа "День рождения". Он дает возможность оформить билет со скидкой в размере 50% от стоимости проезда (без учета сервисных услуг) не только имениннику, но и трем сопровождающим его лицам (при условии единовременной покупки билетов). Приобрести билеты со скидкой можно в вагоны бизнес- и эконом-класса.

Воспользоваться предложением именинник может за неделю до дня рождения и за неделю после.

Купить билет со скидкой "День рождения" можно в билетных кассах при предъявлении паспорта именинника.

Автор: Владимирская служба новостей