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Новости
08.09.2017 09:52

Именинники смогут путешествовать на "Сапсане" со скидкой 50%
По просьбам пассажиров поездов "Сапсан" с 5 сентября возобновилось действие тарифа "День рождения".  Он дает возможность оформить билет со скидкой в размере 50% от стоимости проезда (без учета сервисных услуг) не только имениннику, но и трем сопровождающим его лицам (при условии единовременной покупки билетов). Приобрести билеты со скидкой можно в вагоны бизнес- и эконом-класса.
Воспользоваться предложением именинник может за неделю до дня рождения и за неделю после. 
Купить билет со скидкой "День рождения" можно в билетных кассах при предъявлении паспорта именинника.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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