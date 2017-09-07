Электроэнергию за долги отключили у 643 владимирцев

Электроэнергию за долги отключили у 643 владимирцев. Их общий долг превысил 13 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». При этом более 1500 клиентов погасили свои долги до применения к ним ограничительных мер. Ими было возвращено долгов на сумму более 22,5 млн. рублей. В сентябре Владимирский филиал продолжит работу по этому направлению.

Перед началом отопительного сезона в компании особое внимание уделяется работе с юридическими лицами, должниками за потребленные энергоресурсы. Наиболее крупную задолженность за тепловую энергию сегодня имеют «ВладТехнопаркСервис» (14,05 млн. рублей) и ИСК «Строй-Капитал» (3,15 млн. рублей). Такие же требования предъявляются к управляющим компаниям и ТСЖ при получении паспортов готовности для объектов жилого фонда.

Необходимо отметить, что в отношении руководителей УК и ТСЖ, допустивших нецелевое использование денежных средств, полученных от граждан в оплату коммунальных услуг, предусмотрена уголовная ответственность. Так, по обращению энергетиков пермского филиала компании было заведено уголовное дело в отношении руководителя компаний-должников. В результате, 1 сентября 2017 года руководитель нескольких управляющих компаний Перми, допустивших нецелевое использование получаемых средств, был приговорен к лишению свободы на 9,5 лет.

Благодаря прямым договорам граждан с ресурсоснабжающей организацией, такое развитие ситуации в отношении подавляющего большинства компаний Владимира исключено. Тем не менее, единичные факты нецелевого использования средств отмечаются и у нас. В этом году ООО УК «Новый город», которое обслуживало один из домов в микрорайоне Коммунар, а также самостоятельно осуществляло сбор денег с жителей за электроэнергию, накопило долгов более чем на 2,8 млн. рублей. При этом жильцами дома платежи за электроэнергию осуществлялись своевременно и в полном объеме. В настоящее время Владимирский филиал направил всю информацию в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер реагирования.

Автор: Владимирская служба новостей