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Новости
08.09.2017 08:04

По Владимиру будет курсировать «Читающий автобус»
Сегодня во Владимире, как и в других городах России и странах мира, пройдет акция «Читающий автобус». В этот день тысячи детей, школьников, педагогов и родителей прочитают свои любимые стихотворения в общественном транспорте. 
Международная акция «Читающий автобус» проходит в рамках программы «Тетрадка Дружбы» и приурочена к празднованию Международного дня грамотности. Участники этого события продекламируют любимые стихотворения, а также украсят иллюстрациями страницы «Тетрадок Дружбы», которые подарят пассажирам автобусов, трамваев и троллейбусов. «Читающий автобус» уже в третий раз проедет по дорогам российских городов под девизом «Мы объявляем моду на чтение!» для популяризации национального литературного наследия нашей страны. 
Акция призвана пробудить в сердцах детей и взрослых любовь к чтению, выразительной декламации стихов.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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