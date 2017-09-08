По Владимиру будет курсировать «Читающий автобус»

Сегодня во Владимире, как и в других городах России и странах мира, пройдет акция «Читающий автобус». В этот день тысячи детей, школьников, педагогов и родителей прочитают свои любимые стихотворения в общественном транспорте.

Международная акция «Читающий автобус» проходит в рамках программы «Тетрадка Дружбы» и приурочена к празднованию Международного дня грамотности. Участники этого события продекламируют любимые стихотворения, а также украсят иллюстрациями страницы «Тетрадок Дружбы», которые подарят пассажирам автобусов, трамваев и троллейбусов. «Читающий автобус» уже в третий раз проедет по дорогам российских городов под девизом «Мы объявляем моду на чтение!» для популяризации национального литературного наследия нашей страны.

Акция призвана пробудить в сердцах детей и взрослых любовь к чтению, выразительной декламации стихов.

Автор: Владимирская служба новостей