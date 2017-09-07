За 2017 год в 33 регионе на детский телефон доверия поступило 118 звонков

Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа работы детского телефона доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122, который работает на территории Владимирской области с октября 2010 года.

В департаменте социальной защиты населения областной администрации отмечают, что детский телефон доверия – это один из самых доступных видов помощи несовершеннолетним и их родителям. В любое время суток и в любом населенном пункте России опытные психологи, прошедшие специальную подготовку и постоянно повышающие свою квалификацию, анонимно и бесплатно окажут помощь детям и родителям. Цель проекта - способствовать профилактике семейного неблагополучия, стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, защите прав детей и укреплению семьи.

Психологи-консультанты помогают обратившемуся проанализировать ситуацию и выявить её причины, снять остроту психоэмоционального напряжения, мотивировать на решение проблемы и даже подсказывают варианты выхода из сложившегося положения.

При этом говорить — не только со стационарного, но и с мобильного телефона — можно сколь угодно долго, счёт за разговор выставлен не будет: звонок абсолютно бесплатный.

По информации департамента социальной защиты населения, только за 1 полугодие 2017 года на линию поступило 3089 обращений, из них 2838 звонков (91,8 процента) – сообщения по проблеме. Основная категория абонентов — школьники. По сравнению с прошлым годом, количество обратившихся детей возросло на 3,2 процента, а с 2015 – на 4,5 процента, что является свидетельством того, что степень информированности несовершеннолетних о службе и степени доверия к ней ежегодно возрастает.

Среди запросов, с которыми абоненты обращались на Детский телефона доверия, наиболее распространенные проблемы принятия себя как личности, взаимоотношения со сверстниками, вопросы здоровья, семейные проблемы, трудности детско-родительских отношений.

Кроме того, дети говорили и о жестоком обращении, и о проблеме суицида. За шесть месяцев 2017 года на детский телефон доверия поступило 118 кризисных звонков.

Автор: Владимирская служба новостей