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Новости
07.09.2017 15:54

Во Владимирской области вводится режим Повышенной готовности
В связи с проведением 10 сентября единого дня голосования с 9 утра 9 сентября до 9 утра 11 сентября органы управления, силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Владимирской области будут работать в режиме Повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписала Губернатор Светлана Орлова в целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения оперативного реагирования в случае их возникновения.
Органам управления всех уровней поставлена задача обеспечить устойчивое функционирование объектов электроэнергетики, экономики и жизнеобеспечения населения, провести комплекс мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.
Руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций и организаций рекомендовано провести выполнение мероприятий режима функционирования Повышенной готовности в соответствии с постановлением Правительства России и принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем энергоснабжения.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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