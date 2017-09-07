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Новости
07.09.2017 15:48

Доярка из «Шихобалово» победила на Всероссийском конкурсе профмастерства
Представительница Владимирской области Марина Щепетова вошла в число победителей XXVІ Всероссийского конкурса на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров, который проходил в Мордовии. 
Марина Щепетова из ООО «Шихобалово» Юрьев-Польского района, чемпион XXX областного конкурса операторов машинного доения коров, на всероссийских профессиональных соревнованиях заняла первое место в номинации «Женщины до 45 лет со стажем работы от 1 года до 8 лет».
Всего в конкурсе принимали участие 66 специалистов из 60 регионов России. Профессиональное мастерство конкурсантов оценивалось на 4 этапах: теоретические вопросы, разборка и сборка доильных аппаратов, подготовка аппарата к работе и доение коров.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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