В Кольчугинском районе готовятся к приходу инвесторов

В Кольчугинском районе готовятся к приходу инвесторов. По словам главы района, сейчас рассматривается несколько бизнес-проектов: это открытие предприятия по производству кранов грузоподъёмностью до 60 тонн на площадках бывшего завода железобетонных изделий. А также прорабатывается возможность строительства в Раздольевском сельском поселении предприятия, которое будет изготавливать детское питание.

Губернатор подчеркнула, что Кольчугинский район должен активнее развивать свою инвестиционную привлекательность, планомерно совершенствовать инфраструктуру, обновлять систему ЖКХ, газифицировать территории и заниматься решением социальных вопросов. Кстати, в ближайшем будущем в Кольчугино будет сдана новая школа на 550 мест, запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, готовится проект лыжно-роллерной трассы.

Автор: Владимирская служба новостей