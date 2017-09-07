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Новости
07.09.2017 15:30

В Кольчугинском районе готовятся к приходу инвесторов
В Кольчугинском районе готовятся к приходу инвесторов. По словам главы района, сейчас рассматривается несколько бизнес-проектов: это открытие предприятия по производству кранов грузоподъёмностью до 60 тонн на площадках бывшего завода железобетонных изделий. А также прорабатывается возможность строительства в Раздольевском сельском поселении предприятия, которое будет изготавливать детское питание.
Губернатор подчеркнула, что Кольчугинский район должен активнее развивать свою инвестиционную привлекательность, планомерно совершенствовать инфраструктуру, обновлять систему ЖКХ, газифицировать территории и заниматься решением социальных вопросов. Кстати, в ближайшем будущем в Кольчугино будет сдана новая школа на 550 мест, запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, готовится проект лыжно-роллерной трассы.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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