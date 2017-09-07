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Новости
07.09.2017 13:40

Смертельное ДТП произошло в Кольчугинском районе
Смертельное ДТП произошло сегодня в Кольчугинском районе. На трассе «Колокша - Кольчугино - Александров - Верхние Дворики» столкнулись две машины. По предварительной информации, иномарка выехала на полосу встречного движения и врезалась в отечественный автомобиль. После чего  съехала в кювет и опрокинулась. В аварии погибли два человека, находившиеся в «Жигулях». Травмы получили еще двое участников ДТП. 
В настоящее время на данном участке автодороги работают сотрудники ГИБДД, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства автоаварии, а также данные пострадавших и погибших.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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