Смертельное ДТП произошло в Кольчугинском районе

Смертельное ДТП произошло сегодня в Кольчугинском районе. На трассе «Колокша - Кольчугино - Александров - Верхние Дворики» столкнулись две машины. По предварительной информации, иномарка выехала на полосу встречного движения и врезалась в отечественный автомобиль. После чего съехала в кювет и опрокинулась. В аварии погибли два человека, находившиеся в «Жигулях». Травмы получили еще двое участников ДТП.

В настоящее время на данном участке автодороги работают сотрудники ГИБДД, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства автоаварии, а также данные пострадавших и погибших.

Автор: Владимирская служба новостей