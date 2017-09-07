Мон’дэлис Русь увеличивает производство шоколадной продукции на заводе в Покрове

Мон’дэлис Русь увеличивает производство шоколадной продукции на заводе в

Покрове. Сегодня состоялась официальная церемония открытия новой линии по

производству шоколадных батончиков Picnic. Это событие стало частью программы модернизации завода, общая сумма инвестиций в которую составила более 700 миллионов рублей. С вводом в эксплуатацию новой линии проектная мощность завода увеличится на 10% до 82 тысяч тонн в год.

Кроме запуска новой линии Picnic, программа модернизации включает оснащение производства современной печью по обжарке орехов, способной обрабатывать около 5 тысяч тонн орехов в год. В этом инновационном агрегате используется многоуровневая система подачи воздуха, обеспечивающая равномерную прожарку орехов. Печь оборудована автоматической системой очистки обжаренного ореха от шелухи и системой технического зрения, которая позволяет отбраковывать некондинционный орех на самом начальном этапе производства.

Напомним, завод по производству шоколада в г. Покров уже не первый раз

становится объектом для крупных инвестиций. Ведь это важнейшая площадка

Мон’дэлис Русь по запуску инновационных продуктов. Именно здесь начали

производить шоколад совершенно новых форматов, такой как Alpen Gold OREO, Alpen Gold MaxFun, Milka Bubbles с начинкой.

Автор: Владимирская служба новостей