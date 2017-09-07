Лидия Смолина: "О мусоросжигающих заводах речи вообще не идёт"

С 1 января 2019 года «мусорный тариф» для населения увеличится в несколько раз, если ТБО не будут проходить сортировку и отбор. При этом спрос на мусорные фракции для переработки есть даже в пределах нашего региона. Во Владимирской области работает 17 предприятий, производства которых завязаны на некоторые виды отходов, в том числе пластика.

Успешный опыт по организации раздельного сбора мусора есть в Республике Мордовия. Директор департамента природопользования и охраны окружающей среды областной администрации Алексей Мигачёв сообщил, что уже запланирована поездка в Саранск, чтобы познакомиться с внедренной там системой и узнать о возможных трудностях и «подводных камнях» в этой сфере. Во Владимирской области будет реализован только лучший опыт.

Время мусорных полигонов проходит, отметила первый вице-губернатор Лидия Смолина. Правда, совсем отказаться от них еще невозможно — технологии пока не позволяют, но на захоронение будет направляться лишь малая часть отходов. И это — дело ближайшей перспективы.





«Людей очень беспокоит тема строительства экотехнопарков. Население боится этого соседства, неверно трактуя само понятие таких организаций. Ожидают запахов, грызунов и груд мусора. Но мы говорим о совершенно новой системе. В экотехнопарках по глубокой сортировке мусора будет производиться его сортировка, переработка и безотходное компостирование», - проинформировала вице-губернатор.





На реализацию таких проектов пока заявились всего 4 инвестора. Два проекта получили комиссионное одобрение, еще два — отправлены на доработку. Никаких решений о строительстве не принято – это только намерения. Пока вопросы не будут проработаны полностью, не пройдут общественные слушания – никто не даст строить экотехнопарки. А о мусоросжигающих заводах речи вообще не идёт.

Автор: Владимирская служба новостей