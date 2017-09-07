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Новости
07.09.2017 12:06

Во Владимире благоустраивают дворовые территории
В этом году во Владимире в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории города» и подпрограммы «Формирование комфортной городской среды», ведутся работы по благоустройству 60 дворов. На эти цели направлено порядка 62,5 млн рублей. В перечень работ входит ремонт дорог, тротуаров и, по желанию жителей, установка детских площадок и оборудование парковок. 
Накануне комиссия принимала дворовые территории в Восточном районе - на улицах Юбилейная, 52, Комиссарова, 3-б и 59, Соколова-Соколенка, 19 и Добросельская, 197-б. В рамках благоустройства подрядчики положили новый асфальт на проезжей части, отремонтировали тротуары, установили ограждения палисадников, новые лавочки и урны. Кроме того, во дворах появились детские площадки и тренажерные комплексы. 
Работы на оставшихся территориях города должны быть завершены не позднее 20 сентября. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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