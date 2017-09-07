Во Владимирской области продолжается борьба с АЧС

Во Владимирской области продолжается борьба с африканской чумой синей. В ряде районов даже введен режим ЧС, рассказал исполняющий обязанности директора департамента ветеринарии Максим Тихонов:





«На сегодняшний день осталось 11 активных очагов АЧС в Собинском, Киржачском, Гусь-Хрустальном, Петушинском районах и во Владимире. Наиболее сложная эпизоотическая обстановка — в Петушинском районе. Там с 17 августа зарегистрировано 2 случая заболевания АЧС среди кабанов и 3 — среди свиней. Один из них — на крупном свиноводческом комплексе. В связи со спецификой заболевания и вируса, а также в связи с тем, что не существует средств его профилактики и лечения, основное мероприятие, предусмотренное действующими правилами, - уничтожение всего поголовья в очаге и проведение мероприятий в угрожаемой зоне. Так и действуем»





Поголовье свиней в территориях постоянно мониторится, в том числе путём подворового обхода. Разработана программа по профилактике и предупреждению заноса и распространения АЧС на 2018-2020 гг., она направлена на поддержание стойкого эпизоотического благополучия на территории области и на перепрофилирование личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйств, занимающихся свиноводством, на альтернативные виды животноводства. Также в государственную программу по развитию агропромышленного комплекса региона до 2020 года внесено уточнение, в соответствии с которым будут предоставляться гранты начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам на содержание крупного рогатого скота, коз, кроликов, на развитие аквакультуры.

Кроме того, в регионе проводится большая разъяснительная работа с людьми. Распространяются памятки, с населением говорят не только об АЧС, но и о переходе на альтернативные свиноводству виды животноводства. А на сайте департамента сельского хозяйства размещена интерактивная карта, на которой есть актуальная информация по очагам АЧС и представлена соответствующая нормативно-правовая база.

На сегодняшний день владельцы отчужденного скота уже получили в виде компенсаций в целом более 7 млн. рублей, и эта работа продолжается.

Специалисты уверены: с АЧС на территории области удастся полностью справиться путём сокращения популяции дикого кабана и домашних свиней.

Автор: Владимирская служба новостей