В воскресенье центр Владимира будет закрыт

В предстоящее воскресенье, 10 сентября, центр Владимира будет закрыт. Причина — проведение владимирского полумарафона. Движение на участке от Студеной горы до площади Фрунзе перекроют с 9 утра до 4 часов дня. Транпорт направят в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, Луначарского, Усти-на-Лабе, 2-й Никольской, Никитской и Гагарина. Напомним, полумарафон - это забег на 21 километр 97,5 метров. Для тех, кому эта дистанция покажется слишком трудной, организаторы подготовили забеги покороче - на 2017 м и 9 км. Участники побегут по улицам Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской. Регистрация участников проходит на официальном сайте полумарафона. Кроме того, регистрацию можно пройти 9 и 10 сентября в ЭКСПО-городке на Соборной площади.





Автор: Владимирская служба новостей