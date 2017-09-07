Александровцев наградили за вклад в развитие Владимирской области

За большой вклад в социально-экономическое развитие Владимирской области и многолетнюю добросовестную работу глава региона Светлана Орлова вручила медаль «За заслуги перед Владимирской областью» директору музея-заповедника «Александровская слобода» Алле Петрухно.

За многолетнюю плодотворную служебную деятельность почетным знаком «За безупречную службу Владимирской области» XXV лет была награждена ведущий специалист отдела ЗАГС администрации Александровского района Ирина Крушинина.

Светлана Орлова передала руководителю ансамбля народного танца «Узоры» Александру Евдокимову сертификат на 100 тыс. рублей для приобретения новых костюмов для коллектива.

Почетные грамоты и благодарности администрации Владимирской области за большой вклад в социально-экономическое развитие региона также получил ряд работников социальной, научной, спортивной, образовательной и медицинской сфер, предприятий города и района. Завершилась церемония награждения праздничным концертом.

Автор: Владимирская служба новостей