6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
07.09.2017 10:07

В Покрове запустят новую линию по выпуску шоколадных батончиков
Сегодня в Покрове состоится открытие новой производственной линии по выпуску шоколадных батончиков «Picnic» на заводе компании «Мондэ`лис Рус». 
Ввод в эксплуатацию новой линии увеличит проектную мощность предприятия на 10 процентов до 82 тысяч тонн продукции в год. Её создание стало частью программы модернизации завода, общая сумма инвестиций в которую превысила 700 млн. рублей.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт