В Покрове запустят новую линию по выпуску шоколадных батончиков

Сегодня в Покрове состоится открытие новой производственной линии по выпуску шоколадных батончиков «Picnic» на заводе компании «Мондэ`лис Рус».

Ввод в эксплуатацию новой линии увеличит проектную мощность предприятия на 10 процентов до 82 тысяч тонн продукции в год. Её создание стало частью программы модернизации завода, общая сумма инвестиций в которую превысила 700 млн. рублей.





Автор: Владимирская служба новостей