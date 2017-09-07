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Новости
07.09.2017 10:05

Гала-концерт Международного фестиваля «Золотое кольцо»
Гала-концерт Международного фестиваля «Золотое кольцо» состоится сегодня на сцене Областного дворца культуры. Напомним, в этом году его участниками стали артисты из Австрии, Мексики, Испании, Словакии, Южной Кореи и из России. Нашу страну представляли народный ансамбль «Золотое руно» из Ставрополя, а также владимирские коллективы: детская студия «Русь», «Владимирские рожечники», ансамбль «Росинка» и камерный балет «Гестус». Начало концерта в 17 часов. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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