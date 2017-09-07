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07.09.2017 10:02
Кольчугинец стал победителем первенства Мира по армрестлингу
Спортсмен из Владимирской области Александр Кузьмин стал победителем первенства Мира по армрестлингу, которое в эти дни проходит в столице Венгрии Будапеште.
В ходе первого соревновательного дня Александр Кузьмин из Кольчугино стал победителем на левой руке в весовой категории до 80 кг среди юниоров до 18 лет. К сожалению, наш спортсмен получил травму и, скорее всего, не сможет принять дальнейшее участие в соревнованиях.
Тренируется спортсмен под руководством Юрия Биткова.
Автор: Владимирская служба новостей