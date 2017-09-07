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Новости
07.09.2017 09:40

Повторно сели за руль в нетрезвом виде
В минувший понедельник во Владимирской области сотрудники ГИБДД поймали сразу несколько пьяных водителей, причем нарушили правила они уже повторно. Нетрезвых лихачей задержали в Муроме и Меленках. 
В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении автолюбителей уголовных дел. Напомним, за повторное управление авто в нетрезвом виде грозит штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на два года с лишением прав на три года. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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