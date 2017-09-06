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Новости
06.09.2017 16:00

Экологический форум на Владимирской земле может стать ежегодным
В Белом доме подвели итоги работы Всероссийского экологического форума, который проходил в конце августа. В его работе приняли участие более 2 тысяч человек: представители 32 российских регионов и 8 зарубежных стран — в том числе КНР и Сирии. Гости стали активными участниками деловых треков. Обсуждали проблемы экологии с самых разных ракурсов. Не только влияние экологии на здоровье, но и экологию в разрезе экономического развития, экологию транспорта, сельского хозяйства, «зеленые модели» городского хозяйства, обращение с твердыми бытовыми отходами. 
Среди наиболее перспективных новых направлений работы директор департамента природопользования Алексей Мигачёв назвал экотуризм. Он выразил уверенность, что в современных условиях экологический и сельский туризм могут стать прекрасным вариантом семейного отдыха и туров выходного дня.
Еще одной важной точкой на экологической карте нашей области был назван Патриарший сад. «Эта площадка стала федеральной. Важно, что её поддержало не только Министерство образования, но и Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Министр Сергей Донской посетил сады и был удивлён, что еще существуют в стране такие объекты - не только экологии, но и культурного наследия», - сказала вице-губернатор Лидия Смолина.
Кроме того, она сообщила, что есть предложение сделать Экологический форум на Владимирской земле ежегодным. К слову, в следующем году в рамках Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» планируется впервые провести экологическую смену. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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