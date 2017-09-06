Во Владимире начал работу дата-центр «Яндекс»

Губернатор Светлана Орлова приняла участие в открытии в областном центре дата-центра компании «Яндекс».

Суть проекта – создание системы корпоративных центров обработки данных. Здание возведено в микрорайоне Энергетик. Объём инвестиций составил более 2,5 млрд. руб., создано 18 рабочих мест. Все сотрудники проживают во Владимирской области. Это местные специалисты, в том числе и совсем молодые – выпускники технических факультетов владимирских вузов. Предполагаемые налоговые отчисления в областной и местный бюджеты - порядка 40 млн. рублей.

В рамках мероприятия состоялась экскурсия по дата-центру и обмен подарками – Губернатору области был вручён сертификат на хранение данных на Яндекс-диске, руководству предприятия – художественное изображение логотипа «Яндекса», изготовленное гусевскими стекольными мастерами, и картина с изображением Успенского собора во Владимире.





Автор: Владимирская служба новостей