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Новости
06.09.2017 12:07

Во Владимире начал работу дата-центр «Яндекс»
Губернатор Светлана Орлова приняла участие в открытии в областном центре дата-центра компании «Яндекс». 
Суть проекта – создание системы корпоративных центров обработки данных. Здание возведено в микрорайоне Энергетик. Объём инвестиций составил более 2,5 млрд. руб., создано 18 рабочих мест. Все сотрудники проживают во Владимирской области. Это местные специалисты, в том числе и совсем молодые – выпускники технических факультетов владимирских вузов. Предполагаемые налоговые отчисления в областной и местный бюджеты - порядка 40 млн. рублей.
В рамках мероприятия состоялась экскурсия по дата-центру и обмен подарками – Губернатору области был вручён сертификат на хранение данных на Яндекс-диске, руководству предприятия – художественное изображение логотипа «Яндекса», изготовленное гусевскими стекольными мастерами, и картина с изображением Успенского собора во Владимире. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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