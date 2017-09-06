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Новости
06.09.2017 11:52

Перед судом предстанут «черные риэлторы»
Во Владимирской области присяжные вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу о так называемых «черных риелторах». Трое жителей Мурома - Наталья Шмелева, Сергей Шмелев и  Михаил Большаков обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и имущества граждан. 
По данным следствия, Шмелева, представляясь опытным риелтором, подыскивала людей с невысоким социальным статусом, одиноких, а также лиц с алкогольной зависимостью. После установления доверительных отношений и продажи квартир через знакомых юристов, сопровождавших сделки, соучастники убеждали граждан в чистоте правоотношений, подыскивали им временные места проживания, уверяя, что это и есть заветное менее дорогое жилье, которое в ближайшее время станет их собственностью.   Между тем они завладевали денежными средствами обманутых лиц, оставляли их «на улице», а в случае возникновения претензий от потерпевших, запугивая, сообщали, что в городе Муроме они являются «авторитетами», в том числе в криминальной среде. В случае, если жертва обмана осознавала происходящее, Шмелева планировала убийство гражданина. 
В 2010 году в целях сокрытия следов мошенничества совершено два убийства. 32-летнюю женщину, лишенную квартиры и переселенную в общежитие, спаивали. В августе 2010 года, в состоянии сильного алкогольного опьянения, Шмелев  поместил потерпевшую в автомобиль, вывез в лесной массив, где была приготовлена яма для тела женщины, а затем совместно с Большаковым, потерпевшую лишили жизни ударом лопаты по голове. Действуя аналогичным способом, соучастники совершили убийство 50-летней жительницы города Мурома в октябре 2010 года, вскоре после продажи квартиры потерпевшей и передачи вырученных денег Шмелевой. 
С 2009 по 2013 годы соучастниками совершено 7 тяжких и особо тяжких преступлений  в отношении 7 жителей города Мурома. От преступной деятельности они получил доход  около 3 миллионов рублей. 
На основании вердикта присяжных заседателей судом будет постановлен приговор.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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