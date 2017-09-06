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Новости
06.09.2017 10:29

Кому доверяют потребители?
Уже в шестой раз во Владимирской области пройдет региональный конкурс «Диплом «Доверие потребителей». Главная его задача - определить и поощрить региональные компании, которые выпускают качественную продукцию и оказывают услуги на самом высоком уровне.
Заявки на участие будут приниматься до 21 октября. О своем желании побороться за победу в одной или в нескольких номинациях может заявить любое предприятие или коммерческая структура Владимирской области разных сфер деятельности. Существует только одно ограничение, которое ввели в этом году – компания должна работать на рынке 33-го региона не менее года.
Результат конкурса будет складываться из нескольких показателей. Так, при выборе победителей будут учитываться данные маркетингового исследования по оценке работы компании с клиентами, итоги открытого голосования потребителей (опрос по традиции пройдет на сайте регионального отделения «Опоры России»), а также социальная и интернет-активность предприятия, порядок в отношениях с партнерами, отсутствие жалоб потребителей в проверяющие инстанции. 
Вручение наград по традиции пройдет во Владимире в конце ноября. Кому же достанется главный символ конкурса – золотой Диплом «Доверие потребителей» - будут решать не только экспертное жюри, но и сами потребители, своим интернет-голосованием. А победа в конкурсе - это признание качества и доказательство отличной работы владимирских предпринимателей. 
Официальный сайт Конкурса - http://opora-vladimir.ru
Официальная группа социальной сети - http://vk.com/ddp33  

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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