Кому доверяют потребители?

Уже в шестой раз во Владимирской области пройдет региональный конкурс «Диплом «Доверие потребителей». Главная его задача - определить и поощрить региональные компании, которые выпускают качественную продукцию и оказывают услуги на самом высоком уровне.

Заявки на участие будут приниматься до 21 октября. О своем желании побороться за победу в одной или в нескольких номинациях может заявить любое предприятие или коммерческая структура Владимирской области разных сфер деятельности. Существует только одно ограничение, которое ввели в этом году – компания должна работать на рынке 33-го региона не менее года.

Результат конкурса будет складываться из нескольких показателей. Так, при выборе победителей будут учитываться данные маркетингового исследования по оценке работы компании с клиентами, итоги открытого голосования потребителей (опрос по традиции пройдет на сайте регионального отделения «Опоры России»), а также социальная и интернет-активность предприятия, порядок в отношениях с партнерами, отсутствие жалоб потребителей в проверяющие инстанции.

Вручение наград по традиции пройдет во Владимире в конце ноября. Кому же достанется главный символ конкурса – золотой Диплом «Доверие потребителей» - будут решать не только экспертное жюри, но и сами потребители, своим интернет-голосованием. А победа в конкурсе - это признание качества и доказательство отличной работы владимирских предпринимателей.

Официальный сайт Конкурса - http://opora-vladimir.ru

Официальная группа социальной сети - http://vk.com/ddp33

Автор: Владимирская служба новостей