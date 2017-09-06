Во владимирских магазинах изъята контрафактная продукция

Во владимирских магазинах сотрудники таможни изъяли контрафактную продукцию. В ходе осмотра одной из торговых точек были обнаружены спорного качества обувь, головные уборы и аксессуары, маркированные товарными знаками «Nike» и «REEBOK». Документы, подтверждающие разрешение правообладателя на использование данного знака, представлены не были. Общее количество продукции 1213 единиц, его стоимость – более 670 тысяч рублей

В двух других магазинах была изъята рыболовная леска под маркой «POWER PRO» и «SHIMANO» с признаками контрафактности - всего более 8 тысяч единиц товара.

Материалы таможенных осмотров помещений и территорий переданы в УМВД России по г. Владимиру для принятия соответствующих мер в соответствии с КоАП РФ.

Автор: Владимирская служба новостей