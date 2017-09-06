Большинство владимирцев хотят работать из дома

Большинство (96%) владимирцев хотят работать из дома. Это в ходе опроса выяснил сайт Зарплата.ру. Плюсами удаленной работы горожане назвали возможность не тратить время на дорогу, решать днем свои дела, экономить на проезде и обедать дома. Около 18% хотят ходить дома в пижаме и не бриться, а еще 6% избегают общаться с коллегами лично.

Между тем, если работа дома скажется на зарплате, то 59% не готовы перейти на удаленку. А вот 36% согласятся на такие условия, если их доход сократится не больше, чем на четверть.

Автор: Владимирская служба новостей