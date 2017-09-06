6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
06.09.2017 09:56

Проектировщики представили схему движения по Лыбедской магистрали
Проектировщики представили схему движения по Лыбедской магистрали. Разрабатывали ее с учетом интенсивности автомобильного трафика, требований безопасности дорожного движения и актуальных требований развития городской дорожной сети. В частности, проектировщики постарались исключить опасные левые повороты, предусмотрели светофоры, пешеходные переходы с подсветкой и современные светоотражающие знаки.
Также были затроныта перспективы организации по магистрали новых маршрутов общественного транспорта. В настоящее время городской отдел транспорта и связи ведет на этот счет переговоры с перевозчиками, а пока на небольшой участок Лыбедской магистрали будет заезжать троллейбус маршрута №10, двигающийся через площадь Фрунзе на улицу Усти-на-Лабе.
Не обошли и волнующий автомобилистов вопрос о закрытии кругового движения вдоль большого газона на пересечении улиц Луначарского и Горького. По распоряжению главы администрации города  Андрея Шохина, сразу после открытия движения будет организован постоянный мониторинг дорожной ситуации и во время пиковых нагрузок, и в выходные дни. И если в процессе эксплуатации нового участка Лыбедской магистрали специалисты выявят проблемные участки, то проектировщики оперативно внесут в схему движения необходимые коррективы. 
Подробности новой схемы дорожного движения опубликованы в разделе «Голосование за городские проекты».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт