Проектировщики представили схему движения по Лыбедской магистрали
Проектировщики представили схему движения по Лыбедской магистрали. Разрабатывали ее с учетом интенсивности автомобильного трафика, требований безопасности дорожного движения и актуальных требований развития городской дорожной сети. В частности, проектировщики постарались исключить опасные левые повороты, предусмотрели светофоры, пешеходные переходы с подсветкой и современные светоотражающие знаки.
Также были затроныта перспективы организации по магистрали новых маршрутов общественного транспорта. В настоящее время городской отдел транспорта и связи ведет на этот счет переговоры с перевозчиками, а пока на небольшой участок Лыбедской магистрали будет заезжать троллейбус маршрута №10, двигающийся через площадь Фрунзе на улицу Усти-на-Лабе.
Не обошли и волнующий автомобилистов вопрос о закрытии кругового движения вдоль большого газона на пересечении улиц Луначарского и Горького. По распоряжению главы администрации города Андрея Шохина, сразу после открытия движения будет организован постоянный мониторинг дорожной ситуации и во время пиковых нагрузок, и в выходные дни. И если в процессе эксплуатации нового участка Лыбедской магистрали специалисты выявят проблемные участки, то проектировщики оперативно внесут в схему движения необходимые коррективы.
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