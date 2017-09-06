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Новости
06.09.2017 09:54

Как владимирские водители перевозят детей?
Сегодня в рамках операции «Внимание - дети!» в городе Владимир пройдут массовые проверки водителей на предмет перевозки маленьких пассажиров. В основном дорожные полицейские будут находиться около школ, детских садов и больниц. Отметим, только за прошедшую неделю было пресечено 65 фактов нарушений правил перевозки детей.
Госавтоинспекция напоминает, что перевозить детей до 12 лет необходимо либо в специальных креслах, либо пристегнутыми. Нарушение данных требований влечет за собой штраф в размере до 3 тысяч рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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