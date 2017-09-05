В ходе рабочей поездки в Александровский район губернатор Светлана Орлова посетила «Птицефабрику Александровская». Предприятие стабильно работает с 1961 года и в настоящее время является одним из самых современных во Владимирской области. Объём выпускаемой продукции - более 50 млн. штук яиц в год. С 2009 года объём инвестиций в основные средства производства превысил 120 млн. рублей. Трудится на предприятии 60 человек.
Главная гордость птицефабрики - помимо полностью автоматизированной линии по упаковке яиц и комбикормового завода - производство по переработке помёта в удобрение. Ежедневно производится 4,5 тонны готового удобрения – высококалорийного, органического и без каких-либо добавок. Уже сегодня удобрение под брендом «Недюревка» пользуется стабильным спросом у дачников и сельхозпредприятий.
По словам главы региона, «необходимо осваивать и занимать новые рынки. Тем более, что по многим направлениям мы уже вышли на рынки Москвы и Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Нижнего Новгорода и Ханты-Мансийска».
Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.