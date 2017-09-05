Владимирские школьники успешно выступили на Всероссийской предметной олимпиаде

В 2016-2017 учебном году команда Владимирской области успешно выступила на Всероссийской предметной олимпиаде школьников. Наш регион представляли 18 победителей и призеров областного этапа из Владимира, Александрова, Камешково, Киржача, Коврова, Кольчугино, Мурома и Радужного.

Девятиклассница из владимирской средней общеобразовательной школы (СОШ) № 36 Полина Кошелева стала победителем, а ученица 11 класса владимирской гимназия № 35 Юлия Швецова - призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.

Среди отличников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе — тоже две наши землячки. Учащаяся 11 класса СОШ № 1 г.Камешково Ксения Полковникова — призёр, ученица 9 класса СОШ № 18 г.Мурома Мария Малышева — победитель.

Среди призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников также десятиклассник владимирской лингвистической гимназии № 23 Алексей Алехин (английский язык), ученица 9 класса владимирской СОШ № 36 Анастасия Плотникова (физика), учащийся 10 класса ковровской гимназии № 1 Михаил Баранов (история) и Мария Мельник из 11 класса СОШ № 2 г.Киржача (немецкий язык).

Минувший учебный год запомнится также большим количеством побед ребят из Владимирской области в мероприятиях Российского движения школьников.

Так, команда учащихся СОШ №23 г.Коврова завоевала 1 место на Всероссийском конкурсе социальных квестов «Флагман», Александр Трапезников из Малыгинской СОШ Ковровского района стал лучшим на Всероссийском конкурсе «ЭКО комиксы», активист ДОО «Новая цивилизация» округа Муром Максим Рыжков завоевал победу на Всероссийском конкурсе на лучшую социальную экологическую рекламу, его товарищ по ДОО «Новая цивилизация» муромлянка Юлия Власова стала первой на Всероссийском конкурсе сочинений «Мой личный дневник», учащийся Стёпанцевской школы Вязниковского района Иван Липкан взял третье место на Всероссийском конкурсе школьных музеев, а его родная школа стала призёром (3 место) Всероссийской акции «Сила РДШ».

Кроме того, делегация Владимирской области, которая в августе участвовала в большой смене Российского движения школьников во Всероссийском детском центре «Орлёнок», заняла 1 место в конкурсе по решению гражданских квестов «Ты решаешь!».





Автор: Владимирская служба новостей