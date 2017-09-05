Врач-кардиолог брала деньги с пациентов

В Кольчугино завершено расследование уголовного дела в отношении врача-кардиолога, которого обвиняли в мошенничестве. По данным следствия, доктор на приеме сообщала пациентам о серьезных диагнозах и о том, что тем требуется срочная госпитализация. Но сначала люди должны были заплатить ей определенную сумму денег, якобы для передачи специалистам кардиоцентра и на лечение. Пациенты соглашались и отдавали ей все, что у них было. Таким способом врач обманула порядка 12 человек. На их доверии женщина заработала более 300 тысяч. В скором времени кардиологу будет вынесен приговор.

Автор: Владимирская служба новостей