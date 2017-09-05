В Коврове презентовали электроавтобус

В Коврове презентовали электроавтобус, сообщает интернет-издание «Ikovrov». 12-метровая низкопольная машина сделана на новом заводе группы «Волгобас». Все ее комплектующие - российского производства. Полностью электронная система управления электрооборудованием. Литийполимерные батареи произведены в России и способны эффективно работать не менее 10 лет, сохраняя свои свойства. Двигатель также отечественного производства. Он способен развивать мощность 115 кВт и в сочетании с автоматической КП обеспечивать достойную динамику и плавность разгона/торможения.

Запас хода – 300 км на одной зарядке. В электроавтобусе - 28 сидячих мест, всего же помещается 90 пассажиров.

Стоимость такой машины пока не сообщается.









фото взято с сайта «Ikovrov»

Автор: Владимирская служба новостей