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Новости
05.09.2017 12:35

В Коврове презентовали электроавтобус
В Коврове презентовали электроавтобус, сообщает интернет-издание «Ikovrov». 12-метровая низкопольная машина сделана на новом заводе группы «Волгобас». Все ее комплектующие -  российского производства. Полностью электронная система управления электрооборудованием. Литийполимерные батареи произведены в России и способны эффективно работать не менее 10 лет, сохраняя свои свойства. Двигатель также отечественного производства. Он способен развивать мощность 115 кВт и в сочетании с автоматической КП обеспечивать достойную динамику и плавность разгона/торможения. 
Запас хода – 300 км на одной зарядке. В электроавтобусе  - 28 сидячих мест, всего же помещается 90 пассажиров.
Стоимость такой машины пока не сообщается. 


фото взято с сайта  «Ikovrov»

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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