За 4 года новые квартиры получили около 3400 жителей 33 региона

С 2013 по 2017 годы во Владимирской области было построено 50 домов, новые квартиры получили около 3400 человек, было расселено 179 аварийных домов. На эти цели было направлено более 1,5 млрд. рублей.

Наибольшая доля многоквартирных домов, признанных аварийными, находилась в городе Гусь-Хрустальном и в Собинском районе. В Гусь-Хрустальном расселено 45 аварийных домов, в которых проживал 821 человек. Для них построено 8 многоквартирных домов. В Собинском районе расселено 47 аварийных домов, новое жилье получил 961 человек, для которых построено 11 многоквартирных домов.

Тем временем в регионе уже формируется программа по переселению на 2018 – 2022 годы. В неё вошли 389 домов в 18 муниципальных образованиях области. В них проживает 8 тысяч человек. На их расселение необходимо 4,5 млрд. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей