Светлана Орлова посетит Кольчугинский район

Сегодня Губернатор Светлана Орлова посетит Кольчугинский район. Глава региона побывает в центральной районной больнице, фабрике серебра «Аргента» и на молочном заводе, проведет встречи с работниками социальной сферы, с руководителями промышленных предприятий и представителями среднего и малого бизнеса Кольчугинского района, а также примет участие в районном форуме-выставке «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста».

Автор: Владимирская служба новостей