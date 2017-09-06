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Новости
06.09.2017 08:01

Светлана Орлова посетит Кольчугинский район
Сегодня Губернатор Светлана Орлова посетит Кольчугинский район. Глава региона побывает в центральной районной больнице, фабрике серебра «Аргента» и на молочном заводе, проведет встречи с работниками социальной сферы, с руководителями промышленных предприятий и представителями среднего и малого бизнеса Кольчугинского района, а также примет участие в районном форуме-выставке «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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