Во Владимире задержали квартирного вора

Во Владимире задержали квартирного вора. Им оказался 40-летний житель Нижегородской области. По данным регионального Управления МВД, в июле этого года мужчина проникал в квартиры владимирцев, откуда похищал ювелирные изделия, деньги, дорогостоящие алкогольные напитки. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.

Часть имущества он продал по заниженной стоимости, а деньги потратил на личные нужды.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Автор: Владимирская служба новостей