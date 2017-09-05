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05.09.2017 11:49
Во Владимире задержали квартирного вора
Во Владимире задержали квартирного вора. Им оказался 40-летний житель Нижегородской области. По данным регионального Управления МВД, в июле этого года мужчина проникал в квартиры владимирцев, откуда похищал ювелирные изделия, деньги, дорогостоящие алкогольные напитки. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.
Часть имущества он продал по заниженной стоимости, а деньги потратил на личные нужды.
По всем фактам возбуждены уголовные дела.
Автор: Владимирская служба новостей