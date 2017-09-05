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Новости
05.09.2017 11:31

В Коврове перед судом предстанет «ювелирная» воровка
В Коврове перед судом предстанет «ювелирная» воровка. По данным следствия, 24-летняя девушка, работая в одном из ювелирных салонов, с мая по июль текущего года, похищала из магазина золотые украшения. Ущерб составил более полумиллиона рублей. Краденое она сдавала в ломбарды, а деньги тратила на личные нужды. Часть похищенного удалось изъять, сейчас устанавливается местонахождение остальных украшений. Расследование уголовного дела продолжается.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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