В Коврове перед судом предстанет «ювелирная» воровка

В Коврове перед судом предстанет «ювелирная» воровка. По данным следствия, 24-летняя девушка, работая в одном из ювелирных салонов, с мая по июль текущего года, похищала из магазина золотые украшения. Ущерб составил более полумиллиона рублей. Краденое она сдавала в ломбарды, а деньги тратила на личные нужды. Часть похищенного удалось изъять, сейчас устанавливается местонахождение остальных украшений. Расследование уголовного дела продолжается.





Автор: Владимирская служба новостей